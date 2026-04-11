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Cor 11:11
Rifiuti abbandonati: denuncia ad Alghero
Problemi si segnalano in numerose zone peri-urbane del territorio comunale. Nei giorni scorsi intervento congiunto di Polizia locale e Corpo Forestale. Plauso da Porta Terra
Rifiuti abbandonati: denuncia ad Alghero

ALGHERO - Il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il Corpo Forestale operante sul territorio di Alghero, informa che, a seguito di segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, è stato effettuato un intervento di controllo in un’area del territorio comunale dove sono state rinvenute 24 buste contenenti rifiuti domestici non differenziati. L’attività congiunta tra enti ha consentito di acquisire elementi probatori determinanti ai fini dell’individuazione del responsabile. «Una città bella, pulita e accogliente passa anche e soprattutto dal rispetto che ciascuno di noi ha nei confronti dei luoghi e dell'ambiente. Dove non arriviamo con la sensibilizzazione e l'educazione è necessario intervenire con decisione e le necessarie sanzioni. Un plauso alla Polizia locale e al Corpo Forestale per questo importante intervento congiunto» dichiara il sindaco Raimondo Cacciotto.

Da Porta Terra riferiscono che - «sentiti due testimoni è stato possibile risalire alla targa del veicolo utilizzato per l’abbandono dei rifiuti e al proprietario. Alla luce degli elementi raccolti, si sta procedendo nei confronti del soggetto individuato, per la violazione dell’art. 255, comma 1 del Testo Unico Ambientale, relativo all’abbandono incontrollato di rifiuti che comporta anche la sospensione della patente di guida per aver utilizzato l'autovettura come mezzo di trasporto dei rifiuti».

L’operazione, secondo l'ufficio Comunicazione del Comune di Alghero, testimonia l’efficacia della sinergia tra Polizia Locale e Corpo Forestale nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano, nonché l’importanza della collaborazione dei cittadini nel contrasto ai comportamenti illeciti. «L’abbandono indiscriminato di rifiuti è un comportamento incivile che lede il decoro urbano, danneggia l’ambiente e incide direttamente sulla qualità della vita della comunità - aggiunge il comandante della Polizia Locale Salvatore Masala. L’attività congiunta della Polizia Locale e del Corpo Forestale dimostra che il monitoraggio del territorio è costante e che ogni violazione sarà perseguita con determinazione».
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