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Inquinamento a San Giovanni: denuncia
Segnalata dalla giornata di sabato la presenza di un’estesa chiazza giallastra nelle acque del Lido San Giovanni di Alghero: interessato il sindaco e l’assessore all’Ambiente
Inquinamento a San Giovanni: denuncia

ALGHERO - Segnalata dalla giornata di sabato la presenza di un’estesa chiazza giallastra nelle acque del Lido San Giovanni ad Alghero. Numerosi cittadini, abituali frequentatori di quel tratto di costa, esprimono così «forte preoccupazione per la possibile origine del fenomeno e per le sue eventuali conseguenze sulla salute pubblica, sull’ambiente e sull’immagine turistica della città».

Le segnalazioni, chiedono un intervento immediato delle autorità competenti affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari per stabilire la natura della chiazza ed escludere qualsiasi rischio. I bagnanti si rivolgono direttamente al Sindaco e all’Assessore all’Ambiente del comune di Alghero, «affinché dispongano verifiche urgenti e informino tempestivamente la cittadinanza sugli esiti dei controlli, garantendo la massima trasparenza».

I cittadini chiedono risposte rapide e concrete: «il mare rappresenta una risorsa fondamentale per Alghero e ogni situazione potenzialmente anomala merita di essere affrontata con tempestività e chiarezza, evitando sia sottovalutazioni sia inutili allarmismi» chiude la denuncia inviata a Porta Terra.
25/7/2026
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