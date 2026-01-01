Cor 12:38 L´unione fa la forza all´Asinara: rimossi 70kg di plastica A dare manforte alla squadra locale, sono giunti referenti da tutta l´isola. I Comuni costieri, uniti da un obiettivo comune, hanno dato vita a un’imponente operazione di pulizia delle coste



PORTO TORRES - I Comuni costieri, uniti da un obiettivo comune, hanno dato vita a un’imponente operazione di pulizia delle coste della nostra amata isola parco, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e cittadinanza attiva sia la chiave per la salvaguardia del patrimonio naturale. L’iniziativa, promossa dall’associazione Plastic Free, ha visto la partecipazione di circa 150 volontari.



A dare manforte alla squadra locale, sono giunti referenti da tutta l'isola: il referente regionale Andrea Pigato con Maria Francesca Carone, la referente di Osilo Donatella Sanna, di Alghero Andrea Belmartino, di Bono Maria Porcu, il referente provinciale OT e referente della Maddalena Gianpiero Carcangiu, Laura Crivelli di Aglientu, Paola Capulli di Santa Teresa, Greta Loria di Olbia, Ana Costantinescu di Golfo Aranci. I gruppi di volontari hanno raggiunto l’isola partendo da Stintino (molo di Fornelli) e da Porto Torres (Cala Reale).



L’intervento ha consentito di ripulire un’ampia porzione del centro dell’isola, con la raccolta di circa 700 chilogrammi di plastica e detriti trasportati a riva dalle mareggiate invernali. Un contributo speciale è arrivato da Alessandro Masala e Cormorano Marina, che hanno recuperato dal mare rifiuti storici, tra cui numerosi pneumatici. L'Amministrazione Comunale di Stintino sottolinea l'importanza del supporto dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara, grazie alla disponibilità del Presidente Gianluca Mureddu, del Direttore Vittorio Gazale e del Consiglio Direttivo, rappresentato dalla Sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella e da Ilaria Faedda, con il prezioso coordinamento di Stefania Pisanu e dei collaboratori Giammaria Deriu, Pietro Murgia e Giuseppe Voltatorni.