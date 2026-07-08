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S.A. 13:02
75 nuovi parcheggi in via Giovanni XXIII
Parcheggi estivi, da oggi operativa l’area di sosta gratuita in viale Giovanni XXIII
75 nuovi parcheggi in via Giovanni XXIII

ALGHERO - Incrementano le disponibilità di posti auto ad Alghero: da oggi in viale Giovanni XXIII ci sono 75 nuovi stalli gratuiti (accessibili fino al 30 settembre) con l’obiettivo di agevolare la mobilità durante la stagione estiva e contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nelle aree maggiormente frequentate. In città e particolarmente in centro, sono evidenti le problematiche legate ai parcheggi, per residenti e turisti.
6/7/2026
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