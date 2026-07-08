S.A. 13:02 75 nuovi parcheggi in via Giovanni XXIII Parcheggi estivi, da oggi operativa l’area di sosta gratuita in viale Giovanni XXIII



ALGHERO - Incrementano le disponibilità di posti auto ad Alghero: da oggi in viale Giovanni XXIII ci sono 75 nuovi stalli gratuiti (accessibili fino al 30 settembre) con l’obiettivo di agevolare la mobilità durante la stagione estiva e contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nelle aree maggiormente frequentate. In città e particolarmente in centro, sono evidenti le problematiche legate ai parcheggi, per residenti e turisti.