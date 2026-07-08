S.A. 13:00 Giovedi sciopero: a rischio ritiro organico e secco A causa dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale FIADEL, domani, giovedì 9 luglio 2026 potrebbe non essere effettuato il ritiro di secco e organico



ALGHERO - A causa dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale FIADEL, domani, giovedì 9 luglio 2026 potrebbe non essere effettuato il ritiro di secco e organico. Dal Comune l’invito alla cittadinanza «a collaborare evitando per quanto possibile l’esposizione dei mastelli. Saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali ad ospedali, scuole, carcere e case di riposo».