Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 13:00
Giovedi sciopero: a rischio ritiro organico e secco
A causa dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale FIADEL, domani, giovedì 9 luglio 2026 potrebbe non essere effettuato il ritiro di secco e organico
Giovedi sciopero: a rischio ritiro organico e secco

ALGHERO - A causa dello sciopero proclamato dalla sigla sindacale FIADEL, domani, giovedì 9 luglio 2026 potrebbe non essere effettuato il ritiro di secco e organico. Dal Comune l’invito alla cittadinanza «a collaborare evitando per quanto possibile l’esposizione dei mastelli. Saranno garantiti esclusivamente i servizi essenziali ad ospedali, scuole, carcere e case di riposo».
12:00
Su igiene urbana i sindacati a Porta Terra
Dopo il vertice a Porta Terra i sindacati hanno rinviato la possibile chiusura della procedura di raffreddamento alla verifica del rispetto degli impegni assunti. A questo scopo, il tavolo è stato aggiornato alla mattinata del 23 luglio
6/7/2026
Alghero e Plastic Free insieme per l’ambiente
Pulizia del territorio, educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e sensibilizzazione dei cittadini tra le attività previste dall’accordo
4/7Io sto dalla parte degli operatori ecologici
2/7«Nessun caos, fermiamo gli incivili al Porto»
2/7«Discariche nel Porto: è il caos»
24/6Cittadinanza attiva, FdI: persi due anni
23/6Cittadinanza attiva: bando ad Alghero
23/6Parco Geominerario, approvato lo Statuto
21/6Educazione ambientale: pioggia di risorse
19/6Via al lavaggio strade ad Alghero
17/6Escursione notturna a Porto Ferro
16/6A Oristano il Festival dello sviluppo sostenibile
« indietro archivio ambiente »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)