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Alghero: Parcheggio di via Castelsardo operativo

Da ieri è entrato in funzione anche il parcheggio di via Castelsardo, in zona Lido, uno degli spazi individuati dall’Amministrazione comunale per incrementare l’offerta di sosta durante la stagione estiva e contribuire ad alleggerire la pressione del traffico nelle zone maggiormente frequentate della città

ALGHERO - L’area, situata in una posizione strategica, a pochi passi dalle spiagge e a ridosso del centro urbano, consente di raggiungere comodamente sia il litorale sia le principali attività cittadine. Con una tariffa di 90 centesimi all’ora, si conferma inoltre come il parcheggio a pagamento più economico della città. Per i residenti è sempre prevista la gratuità attraverso il rilascio dell’apposito pass. Questo spazio, già utilizzato con buoni risultati durante la scorsa stagione, si aggiunge ai parcheggi individuati su viale 1 Maggio, via Eduard Toda, viale Giovanni XXIII, via Vittorio Emanuele, via Aldo Moro, via degli Orti, via Enrico Costa e viale Burruni, confermando un sistema che lo scorso anno ha consentito di mettere a disposizione circa 1.500 posti auto tra aree pubbliche e private.





«Si tratta di un progetto avviato lo scorso anno dall’Assessore Roberto Corbia e che stiamo progressivamente migliorando sulla base dell’esperienza maturata sul campo e delle esigenze emerse da cittadini e visitatori – dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto –. Continuiamo a investire sulla mobilità sostenibile e sulle alternative all’utilizzo dell’auto privata, ma nel frattempo riteniamo doveroso fornire risposte concrete a una delle criticità che da anni caratterizzano il periodo estivo. L’ampliamento dell’offerta di parcheggi e l’introduzione di nuovi servizi vanno proprio in questa direzione: rendere più semplice e agevole vivere e visitare la città». «Il parcheggio di via Castelsardo rappresenta una risorsa importante per la mobilità estiva della città – sottolinea l’Assessore Roberto Corbia –. L’invito che rivolgiamo a cittadini e visitatori è quello di utilizzarlo il più possibile, contribuendo così a ridurre il traffico e la pressione della sosta nelle aree centrali».



