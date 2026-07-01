S.A. 14:55 Viabilità, soste, scarico merci

Ecco le novità ad Alghero Tra gli interventi già realizzati vi è l’istituzione di nuovi spazi dedicati ai bus turistici e alle operazioni di carico e scarico merci



ALGHERO - Ad Alghero via ad una serie di interventi mirati finalizzati a a rendere più efficiente la circolazione, migliorare la sicurezza stradale e rispondere ad alcune criticità presenti da anni in diverse zone della città. Tra gli interventi già realizzati vi è l’istituzione di nuovi spazi dedicati ai bus turistici e alle operazioni di carico e scarico merci. In via Sassari, nel tratto prospiciente l’ex distributore Esso, è stato istituito uno stallo riservato alla sosta dei bus turistici della lunghezza di 15 metri, con permanenza massima consentita di 30 minuti. In via Lido, nel tratto compreso tra via delle Baleari e via Pantelleria, sono stati realizzati uno stallo per il carico e scarico merci e uno stallo riservato ai bus turistici, rispondendo a una necessità particolarmente sentita dagli operatori turistici della zona.



«Con questi interventi continuiamo il lavoro di riorganizzazione della sosta e della viabilità cittadina, cercando di rispondere alle esigenze di chi vive la città tutto l’anno senza trascurare quelle legate all’accoglienza - dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto -. A fronte di flussi turistici in continuo aumento interveniamo con soluzioni puntuali, ascoltando le richieste dei cittadini e lavorando per una mobilità sempre più ordinata. Parallelamente stiamo intervenendo anche sulla sicurezza stradale. Proprio oggi sono stati installati i dissuasori in via Vittorio Emanuele, nei pressi del Lidl, per impedire una manovra vietata e particolarmente pericolosa che, nonostante la presenza della striscia continua, veniva effettuata da numerosi automobilisti invadendo la corsia opposta. Una situazione che negli anni ha provocato diversi incidenti e che abbiamo ritenuto necessario affrontare con una soluzione definitiva. Sono interventi diversi tra loro, ma accomunati dall’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della mobilità urbana».



Alle misure messe in campo in questi giorni si aggiunge un ulteriore intervento dedicato ai residenti del centro storico. A partire dalla prossima settimana entrerà infatti in vigore una nuova organizzazione della sosta nell’area prospicente la città antica. In particolare, saranno istituiti circa 40 nuovi stalli riservati ai residenti muniti di pass, di cui 20 in via Cagliari, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e via Catalogna, sul lato sinistro della carreggiata secondo il senso di marcia, e ulteriori 19 nel Piazzale della Pace, lato mare, con accesso da via La Marmora. Contestualmente è stata disposta l’inversione del senso di marcia nel tratto di via Catalogna (prolungamento) compreso tra via Sassari e via Cagliari, con direzione verso via Catalogna e l’area dell’ex distributore Esso; una modifica pensata per migliorare la fluidità dei flussi veicolari, in particolare in uscita dal centro storico.



«Questi interventi fanno parte di un complessivo e graduale lavoro di riorganizzazione della mobilità urbana che stiamo portando avanti attraverso azioni mirate - sottolinea l’assessore alla Mobilità Roberto Corbia -. Da una parte aumentiamo gli spazi dedicati ai residenti nelle aree più vicine al centro storico, dall’altra interveniamo sulla viabilità per rendere più fluidi e sicuri i percorsi veicolari. La zona del Lido rappresentava da anni una criticità: i bus turistici non disponevano di spazi adeguati per la salita e la discesa dei passeggeri in prossimità delle strutture ricettive. Con i nuovi stalli diamo finalmente una risposta concreta a una richiesta avanzata più volte dagli operatori del settore. Allo stesso tempo, l’inversione del senso di marcia in via Catalogna, unito ai nuovi stalli per residenti di prossima realizzazione, rispondono concretamente ad alcune delle questioni avanzate dal Comitato del Centro Storico, contribuendo così a rendere più ordinata ed efficiente la circolazione in una delle aree più delicate della città».