Fermata Arst davanti al locale: irrispettoso

ALGHERO -

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«La titolare dell’attività, con toni cortesi e rispettosi, ha chiesto a un conducente di spegnere il motore durante la sosta, evidenziando i disagi provocati dallo smog, dal rumore e dal calore. La richiesta è stata respinta con la motivazione che lo spegnimento del motore avrebbe comportato la disattivazione dell’impianto di climatizzazione del mezzo. Lo stesso conducente ha invitato la titolare a rivolgersi direttamente ad ARST per rappresentare il problema. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di particolare rilevanza: gli autobus, durante la fermata, si arrestano in prossimità delle strisce pedonali, limitando la visibilità sia dei pedoni sia degli automobilisti. In una via caratterizzata da un intenso traffico veicolare, questa situazione aumenta il rischio di incidenti e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione e dell’attraversamento pedonale. È quindi legittimo chiedersi se, nella scelta dell’ubicazione della fermata, siano state adeguatamente valutate le conseguenze sotto il profilo della salute pubblica, della tutela delle attività economiche e della sicurezza stradale» .



