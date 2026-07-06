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Cor 10:51
Fermata Arst davanti al locale: irrispettoso
Fermata Arst davanti a un’attività commerciale in via Don Minzoni località La Petraia ad Alghero: una scelta che solleva criticità igienico-sanitarie e di sicurezza stradale. L’intervento di Christian Mulas
ALGHERO - «In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Igiene, Sanità e Ambiente Christian Mulas, ritengo doveroso richiamare l’attenzione su una situazione che merita un tempestivo approfondimento da parte di ARST e degli enti competenti. Risulta difficile comprendere la scelta di collocare una fermata degli autobus proprio davanti all’ingresso di una pizzeria situata in via Don Minzoni, di fronte alla stazione. Una decisione che sta creando evidenti disagi a un’attività commerciale che quotidianamente accoglie clienti e svolge un servizio di somministrazione di alimenti e bevande.Durante le soste, gli autobus rimangono frequentemente con il motore acceso per diversi minuti, sia in occasione del cambio degli autisti sia per le operazioni di emissione dei biglietti. Tale situazione comporta l’emissione di fumi di scarico, rumore continuo e calore che incidono negativamente sul comfort della clientela, sulle condizioni di lavoro del personale e sulla vivibilità dell’area antistante il locale».
«La titolare dell’attività, con toni cortesi e rispettosi, ha chiesto a un conducente di spegnere il motore durante la sosta, evidenziando i disagi provocati dallo smog, dal rumore e dal calore. La richiesta è stata respinta con la motivazione che lo spegnimento del motore avrebbe comportato la disattivazione dell’impianto di climatizzazione del mezzo. Lo stesso conducente ha invitato la titolare a rivolgersi direttamente ad ARST per rappresentare il problema. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di particolare rilevanza: gli autobus, durante la fermata, si arrestano in prossimità delle strisce pedonali, limitando la visibilità sia dei pedoni sia degli automobilisti. In una via caratterizzata da un intenso traffico veicolare, questa situazione aumenta il rischio di incidenti e rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione e dell’attraversamento pedonale. È quindi legittimo chiedersi se, nella scelta dell’ubicazione della fermata, siano state adeguatamente valutate le conseguenze sotto il profilo della salute pubblica, della tutela delle attività economiche e della sicurezza stradale».
Come Presidente della Commissione Consiliare Igiene, Sanità e Ambiente, ritengo che questa vicenda non possa essere sottovalutata. «Le norme poste a tutela dell’igiene, della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sicurezza della circolazione impongono la massima attenzione ogniqualvolta una scelta organizzativa possa determinare criticità per cittadini, lavoratori e utenti della strada.Per queste ragioni, rivolgo un appello ad ARST affinché chiarisca le motivazioni che hanno portato all’individuazione di tale fermata e valuti con urgenza il suo spostamento in una posizione più idonea, capace di garantire il servizio di trasporto pubblico senza arrecare pregiudizio alle attività economiche presenti e senza compromettere la sicurezza dei pedoni. Il rispetto per chi lavora, investe nel territorio e contribuisce allo sviluppo della città deve rappresentare un principio imprescindibile. Su questa vicenda continuerò a vigilare, affinché si giunga rapidamente a una soluzione equilibrata, condivisa e nell’interesse dell’intera collettività» chiude Christian Mulas.
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