«Basta teatrini sulla 4 corsie»

ALGHERO - «E' il caso che Mario Bruno scelga un religioso silenzio, lui si, sulla quattro corsie». Anche il Partito sardo d'azione, rappresentato in Consiglio comunale da Roberto Trova, entra nella querelle legata alla Sassari-Alghero



«Altrimenti - insistono i rappresentanti dei Quattro mori - saremo costretti a ricordargli il silenzio prolungato e dimesso che ha tenuto per tre anni nei confronti del Governo di Sinistra nel 2015, quando anche per sue responsabilità, il progetto venne sonoramente bocciato. Un silenzio assordante, che tutti ricordiamo».



«La Sassari-Alghero non vedrà più il sindaco di Alghero allestire teatrini riparatori come quello allestito a Rudas. I cittadini algheresi il 16 giugno hanno deciso senza esitazioni che Alghero non ha bisogno di teatrini, ma di cose concrete. Alghero ha bisogno di vedere risolti i problemi e il sindaco Conoci è stato votato per risolvere i problemi lasciati in eredità da chi c’era prima», chiosano dalla sede di Via Giovanni XXIII.



