Strada dimezzata, Conoci ritorna al Ppr

ALGHERO - «L'unica cosa certa oggi è che la mobilitazione organizzata sulla 4 corsie è stata completamente inutile e noi non useremo quello che si è rivelato solo un metodo comunicativo privo di risultati». C'è agli atti un provvedimento Via che dimezza la strada Sassari-Alghero e una deliberazione del Cipe che riduce drasticamente le risorse..



Mario Conoci esprime distanza dai metodi utilizzati dalla passata Amministrazione Bruno, «metodi che non hanno avuto alcun effetto ai fini della soluzione dei problemi, cosa che i cittadini hanno potuto verificare sia nel caso della 4 corsie come in tanti altri temi. L'unico effetto pratico è stato il responso delle urne» dice Conoci.



Poi ritorna al Piano Paesaggistico: «oggi - aggiunge - la quattro corsie può essere messa a rischio solo dal Ppr di Soru e Bruno. Noi seguiamo la procedura senza clamori cercando di rimediare, questo si, ai pericoli provocati dai precedenti governi e amministrazioni».