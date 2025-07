S.A. 11:44 Biblioteca San Michele: riapertura entro l´anno Nello specifico, gli interventi saranno incentrati sull’impiantistica e sul sistema antincendio. L’Assessorato alla Cultura ha provveduto al reperimento delle risorse per l’utilizzo e si conta di avviare i lavori a breve, al fine di mettere a disposizione la biblioteca all’utenza entro la fine dell’anno in corso



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero sta intervenendo nei locali del Quarter che ospitano la Biblioteca San Michele. «Sotto osservazione alcune problematiche relative alla sicurezza, che ne hanno determinato la chiusura, sulle quali si sta lavorando al fine di ripristinare le condizioni ottimali. Nello specifico, gli interventi saranno incentrati sull’impiantistica e sul sistema antincendio. L’Assessorato alla Cultura ha provveduto al reperimento delle risorse per l’utilizzo e si conta di avviare i lavori a breve, al fine di mettere a disposizione la biblioteca all’utenza entro la fine dell’anno in corso. Gli interventi resisi necessari e le tempistiche sono stati concordati dall’Assessorato con l’Associazione Volontari per la Biblioteca San Michele, che gestisce la biblioteca» si legge nella nota diffusa da Porta Terra.