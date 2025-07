Cor 8:15 Mariotti: Colledanchise a gamba tesa Dem e Centristi : tempi certi e trasparenza

Per il consigliere recentemente entrato in Orizzonte Comune non ha senso investire milioni su una struttura obsoleta come il Mariotti. «Sarebbe un errore - dice - il Mariotti deve tornare alla comunità, alle scuole, ai ragazzi. Deve vivere, non essere imbalsamato o trasformato in un progetto milionario senza futuro. Se vogliamo davvero un campo all’altezza, costruiamolo da zero, nella zona di Maria Pia, dove da anni investiamo per creare una vera cittadella dello sport. Lì nascerà il polo che potrà ospitare eventi, squadre, pubblico e investimenti seri». ALGHERO - Il patto Mulas-Occhioni-Cacciotto che dovrebbe riportare l'Alghero Calcio di mister Giorico al Mariotti scalda gli animi in maggioranza, tanto che Marco Colledanchise (Orizzonte Comune), interviene a gamba tesa contro il presunto accordo tra il sindaco Cacciotto e la società di rugby presieduta da Pesapane: «Penso alla brutta figura fatta con la società Alguer Rugby. A gennaio gli fu promesso l'accesso al Mariotti per qualche ora settimanale. Accettarono con entusiasmo. Poi? Rimbalzati per mesi. Oggi sono ancora senza campo. Non so dire il motivo esatto. So solo che mi ero convinto anch’io che avrebbero avuto le chiavi in mano in poche ore. Dopo tre mesi, ho smesso perfino di chiedere spiegazioni. Era diventato imbarazzante».Infine l'attacco diretto e netto ai colleghi (Mulas e Occhioni): «Quando si scrivono articoli e si fanno comunicati - precisa Colledanchise - si dovrebbe citare chi lavora davvero, come l’assessore Enrico Daga, che da mesi sta portando avanti un lavoro concreto sull’impiantistica sportiva. Perché il galateo istituzionale esiste, e l’autocelebrazione stona, soprattutto se fatta sulle spalle di chi non vive di propaganda».Per il consigliere recentemente entrato innon ha senso investire milioni su una struttura obsoleta come il Mariotti. «Sarebbe un errore - dice - il Mariotti deve tornare alla comunità, alle scuole, ai ragazzi. Deve vivere, non essere imbalsamato o trasformato in un progetto milionario senza futuro. Se vogliamo davvero un campo all’altezza, costruiamolo da zero, nella zona di Maria Pia, dove da anni investiamo per creare una vera cittadella dello sport. Lì nascerà il polo che potrà ospitare eventi, squadre, pubblico e investimenti seri».