Le analisi della Goletta Verde confermano la scarsa qualità delle acque alla foce del Canalone del Lido San Giovanni ad Alghero. L´intera spiaggia è interessata dal divieto di balneazione. Campionamenti fuori norma anche sotto i Bastioni algheresi San Giovanni «fortemente» inquinato



ALGHERO - «Chiediamo agli Enti preposti di capire quali sono le fonti dell’inquinamento e intervenire subito per efficientare la depurazione». A confermare la scarsa qualità dell'acqua sul Lido San Giovanni di Alghero arrivano gli annuali campionamenti di Legambiente con Goletta Verde. Dei 29 punti monitorati sulla costa, 5 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 4 sono giudicati “fortemente inquinati” e 1 “inquinato”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l’inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare.



Tra questi proprio la foce del corso presso via Garibaldi a San Giovanni di Alghero, sempre risultato “fortemente inquinato” nei campionamenti degli ultimi cinque anni. I parametri indagati sono microbiologici (Enterococchi intestinali, Escherichia coli) e vengono considerati come “fortemente inquinati” quelli in cui i limiti vengono superati per più del doppio del valore normativo. Insomma, ad Alghero è da codice rosso.



