Cor 12:10 Torre del Porticciolo, ripulita la spiaggia libera Questa mattina in azione gli operai comunali nella Baia del Porticciolo ad Alghero. Ripulita la spiaggia libera per la gioia di bagnanti e turisti



ALGHERO - L'ultima spiaggia del comune di Alghero, la splendida baia di Torre del Porticciolo, la più a nord del territorio della Riviera del Corallo può finalmente accogliere turisti e bagnanti in tutta la sua bellezza. Ripulita dagli operatori comunali, questa mattina (martedì), l'ampia porzione di spiaggia libera. Nella baia, grazie ai servizi offerti dal Camping Torre del Porticciolo, è attivo per tutto il periodo estivo un punto ristoro.