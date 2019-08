Condividi | Red 15:09 Avsi a Cagliari per un incontro sull’educazione al lavoro nei Paesi africani in via di sviluppo. Nell´occasione, interverrà Chrispine Wanyahoro, direttrice di un centro professionale in Uganda Cooperazione internazionale: incontro a Cagliari



CAGLIARI - Comincerà alle 19 di mercoledì 7 agosto, nel Salone Sant’Eusebio, in Via Quintino Sella a Cagliari l’incontro con Chrispine Wanyahoro sul tema “Una vera educazione al lavoro, per una vita da protagonisti”, organizzato dall'Avsi, ong presente in trentadue Paesi del mondo. Wanyahoro, originaria del Kenya, laureata in Scienze matematiche, ha conseguito nel 2005 un master all’Università di Bergamo in Microfinanza: successivamente, ha lavorato per sette anni al Ministero dello Sviluppo del Kenya, come responsabile dei programmi di inserimento di giovani in attività lavorative all’estero. Dal 2015, dirige il Centro professionale Cowa di Kampala, in Uganda.



L'Avsi l’ha invitata a raccontare durante l’incontro di Cagliari la sua esperienza maturata in questo Centro, che offre corsi nelle specializzazioni di agricoltura, carpenteria e saldature a giovani che provengono da situazioni di emarginazione ed alcuni dal carcere minorile ugandese di Naguru. Giovedì 8, alle 20.15, Chrispine Wanyahoro interverrà ad un incontro nella Casa baronale di Piazza Parrocchia, a Teulada, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”: con lei anche Antonio Masuri, cooperante Avsi in Kenya.



L’educazione e, in particolare, le attività di formazione e di introduzione al lavoro, svolgono infatti un ruolo importante in questa fase dello sviluppo di molti paesi africani. L'Avsi opera dal 1972 attraverso progetti in campo sanitario, sociale e della formazione nei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un network di trentaquattro enti e di oltre 700 partner.



