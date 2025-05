S.A. 18:04 Chiamata per un medico di bordo Venerdì 30 maggio le selezioni per i marittimi interessati presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres



PORTO TORRES - Chiamata di imbarco per un medico di bordo. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto di Porto Torres il giorno 30/05/2025 alle ore 10:00 muniti del proprio libretto di navigazione, nonché dei certificati medici di idoneità all’imbarco in corso di validità.