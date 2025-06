S.A. 17:08 Voucher per assistenti di volo in Sardegna E´ la prima regione in Italia che sceglie di sostenere i giovani sardi che vogliono frequentare un corso per assistenti di volo, mettendo a disposizione un milione di euro



CAGLIARI - La Regione Sardegna, come prima regione in Italia, sceglie di sostenere i giovani sardi che vogliono frequentare un corso per assistenti di volo, mettendo a disposizione un milione di euro. «Dal momento che nella nostra regione – spiega l’assessora del Lavoro Desirè Manca - non sono presenti scuole che erogano corsi per il rilascio del certificato CCA (Cabin Crew Attestation), e che i nostri ragazzi sono costretti a spostarsi nella Penisola per poter frequentare, abbiamo deciso di accompagnarli attraverso questo percorso formativo, sostenendo tutti i costi previsti, anche quelli per vitto e alloggio».



Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca illustra gli obiettivi e le finalità della delibera che ha promosso e che oggi è stata approvata dalla giunta: «Il nostro obiettivo è quello di offrire nuove opportunità occupazionali ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e di poter rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro, in continua trasformazione ed evoluzione.

Grazie a questo progetto sperimentale verranno erogati dei voucher formativi da spendere in un ambito mai entrato finora a catalogo, come quello dell’aviazione, settore che soffre di una carenza di personale qualificato, come gli assistenti di volo».



«Come riportato da IATA (International Air Transport Association) – prosegue l’esponente della giunta - negli ultimi anni si riscontra un costante aumento di passeggeri del traffico aereo commerciale, che potrebbe portare, entro il 2030, al raddoppio del numero di passeggeri sui voli aerei. Sempre secondo IATA le compagnie stanno già cercando giovani motivati e stanno sviluppando programmi di formazione, sempre più rispondenti a standard qualitativi elevati.

Ecco perché abbiamo pensato di aiutare i giovani a inserirsi in questo settore in crescita.

Abbiamo già stanziato due milioni di euro per la formazione nel campo del digitale e dell’Intelligenza artificiale, e oggi facciamo un altro passo avanti in una nuova direzione, quella che punta ad offrire una formazione al passo con i tempi, capace di rispondere al mercato del 2025, e del futuro».