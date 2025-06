S.A. 19:42 Ad Olbia la prima Conferenza Regionale dell’immigrazione Una due giorni di incontri e dibattiti che si propone di contribuire a promuovere una società inclusiva grazie al coinvolgimento di attori istituzionali, del mondo dell’impresa, dei sindacati, della società civile e delle rappresentanze di cittadini immigrati



OLBIA - Si terrà al Museo Archeologico di Olbia, giovedì 3 e venerdì 4 luglio, la prima Conferenza Regionale dell’immigrazione promossa dall’assessora del Lavoro Desirè Manca e con la partecipazione della Presidente della Regione Alessandra Todde. Una due giorni di incontri e dibattiti che si propone di contribuire a promuovere una società inclusiva grazie al coinvolgimento di attori istituzionali, del mondo dell’impresa, dei sindacati, della società civile e delle rappresentanze di cittadini immigrati. «Ho voluto promuovere, per la prima volta nella storia dell’autonomia regionale, la Conferenza dell’Immigrazione – ha dichiarato l’assessora del Lavoro Desirè Manca – per conferire visibilità alla diversità come valore e ricchezza e per dare evidenza del contributo di integrazione e reciprocità offerto dalle tante comunità di cittadine e cittadini regolari provenienti da paesi terzi e delle potenzialità espresse in termini di partecipazione allo sviluppo sociale ed economico della Sardegna». La Conferenza è stata preceduta dal lavoro svolto da diversi protagonisti e attori delle politiche migratorie che hanno costituito più laboratori e si sono confrontati su diversi ambiti: giovani, scuola, lavoro, sanità, lingua e imprenditorialità. Con l’aiuto di esperti locali e internazionali durante le Conferenza verranno definiti percorsi di inclusione socio-lavorativa e di integrazione nel tessuto economico della Sardegna, in un’ottica di interculturalità e di scambio per un reciproco arricchimento.



Nella foto: l'assessora del Lavoro Desirè Manca