Convocata per oggi pomeriggio e domani mattina la Terza-Bilancio, che si occuperà dell'elezione del presidente e di un segretario, per poi esaminare un Disegno di legge. Giovedì mattina, riunione per la Quarta-Governo del territorio, impegnata nelle audizioni dell'assessore regionale dell'Urbanistica, di Federbalneari, del Sib, della Fiba, dei concessionari demaniali di Quartu e di Federalberghi Regione: Commissioni al lavoro



CAGLIARI - Commissioni regionali al lavoro questa settimana. La Terza commissione (Bilancio), presieduta dal vicepresidente Cesare Moriconi, è convocata per oggi (martedì), alle 16, per l’elezione del presidente e di un segretario. Ed ancora, per l’esame del Disegno di legge n.39 (Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alle Leggi regionali n.36 del 2013, n.8 del 2018, n.48 del 2018 e n.49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica, in materia di continuità territoriale aerea e disposizioni varie).



I lavori della Commissione proseguiranno domani, mercoledì 7 agosto, alle 11, con lo stesso ordine del giorno. Sarà possibile presentare gli emendamenti al Dl n.39 entro le 10 dello stesso giorno. Invece, giovedì 8, alle 10, si riunirà la Quarta commissione (Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità), presieduta da Giuseppe Talanas.



All'ordine del giorno, l'audizione dell'assessore regionale dell'Urbanistica, di Federbalneari, del Sindacato italiano balneari, della Federazione italiana balneari, dei concessionari demaniali di Quartu Sant'Elena, e di Federalberghi sulle problematiche relative ai manufatti amovibili e gli interventi di edilizia nei litorali. I lavori proseguiranno alle 16, in seduta congiunta con la Prima Commissione con l'audizione dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil, Sadirs, Saf, Siad, Fendres–Safor, Fedro sulle problematiche relative al comparto del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.