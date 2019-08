Condividi | M.P. 9:20 I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, sono invitati a presentarsi presso l´ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto Torres Chiamata sulla Tirrenia: 7 piccoli di camera e 1 piccolo di cucina



I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti dalla STCW95, sono invitati a presentarsi presso l'ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto Torres il giorno 8 agosto alle ore 10 muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità. PORTO TORRES - La Compagnia italiana navigazione Tirrenia cerca sette marittimi per svolgere il ruolo di "piccolo di camera" ed un "piccolo di cucina" per la motonave "Bithia".I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti dalla STCW95, sono invitati a presentarsi presso l'ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di Porto Torres il giorno 8 agosto alle ore 10 muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.