Giovedì previsto l´intervento di pulizia dalle ore 18,30 ad Alghero. Alla giornata parteciperanno i componenti della Giunta con invito esteso anche a tutti i componenti del Consiglio Comunale, e a tutte le varie associazioni di categoria ed ai cittadini Las Tronas, amministratori in spiaggia



ALGHERO - «Compatibilmente con i tempi stretti - spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Alghero, Andrea Montis - che vedono l'amministrazione impegnata a trattare problematiche più generali nel mese di Agosto, si cercherà di restituire dignità a tutti quegli spazi che se pur non prettamente definiti "spiagge" vengono abitualmente frequentate dai bagnanti algheresi». A tal proposito gli amministratori, certi che in quanto tali debbano per primi dare l'esempio, hanno organizzato per la giornata di giovedì 8 agosto, su stimolo dell'associazione Domos, una pulizia e risistemazione manuale della spiaggetta di Las Tronas. Alla giornata parteciperanno i componenti della Giunta con invito esteso anche a tutti i componenti del Consiglio Comunale, e a tutte le varie associazioni di categoria ed ai cittadini. «Sarà il primo di diversi appuntamenti che vedranno l'Amministrazione direttamente impegnata nelle buone pratiche di rispetto ambientale» sottolinea la nota stampa di Porta Terra.