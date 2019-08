Condividi | Red 14:11 «La migliore garanzia per il mantenimento e la gestione degli accordi con lo Stato è l’affidabilità e l’autorevolezza di questa Giunta», dichiara l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino, sulla vertenza con il Governo per il riconoscimento delle somme dovute alla Sardegna «Regione forte davanti allo Stato»



CAGLIARI - «La migliore garanzia per il mantenimento e la gestione degli accordi con lo Stato è l’affidabilità e l’autorevolezza di questa Giunta». Cosi l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino, sulla vertenza con il Governo per il riconoscimento delle somme dovute alla Sardegna.



«Oggi la Regione è forte - sottolinea l’assessore - ed è in grado di farsi rispettare davanti a qualunque Governo a Roma. Ai sedicenti progressisti, ricordiamo che la vecchia Giunta, da loro sostenuta senza se e senza ma, in cinque anni ha allontanato la Sardegna dall’Italia e dal resto del mondo».



«Ricordiamo poi che per una parte delle risorse dovute, quelle del 2018 pari a 285milioni, esiste una sentenza della Corte costituzionale, che non potrà essere messa in discussione da nessun Governo a prescindere dal colore politico. E se necessario - conclude Fasolino - siamo pronti ad arrivare anche al pignoramento dei conti dello Stato pur di far rispettare i diritti dei sardi».



