La Speranza ripulita

ALGHERO - Proseguono i lavori di sistemazione delle spiagge algheresi, in particolare di quelle frequentate storicamente da residenti. Dopo la spiaggetta di Calabona e di quella a Las Tronas, oggi (lunedì) è stato il turno della spiaggia della Speranza (nel tratto ricadente nel territorio comunale di Alghero), «da troppo tempo dimenticata e lasciata in stato di abbandono», sottolineano dagli uffici comunali.



I lavori sono stati eseguiti dal Settore Ambiente del Comune di Alghero, in collaborazione con il Settore Manutenzioni. Intanto, sempre oggi, è proseguita la rimozione della posidonia spiaggiata nel tratto di arenile riservato ai cani (alla fine della pineta di Maria Pia ), «area lasciata da diverso tempo in stato di abbandono e a cui, compatibilmente con la programmazione dei lavori e degli interventi, verrà restituita la dignità che merita attraverso operazioni mirate al miglioramento, al decoro e alla funzionalità».