Condividi | P.P. 14:05 «Dal prossimo anno si cambia musica», annuncia il consigliere comunale algherese Giovanni Monti, che anticipa quello che avverrà il prossimo Ferragosto: «ingressi in spiaggia e pineta vietati con bottiglie» «A Ferragosto la festa è finita»



ALGHERO - Il "day after" sulla spiaggia di Maria Pia, ad Alghero, è il delirio. C'è proprio di tutto, figurarsi le condizioni della pineta adiacente: un immondezzaio. Centinaia, forse migliaia di ragazzini incuranti del decoro e delle più semplici regole del vivere civile.



«Una situazione ingestibile», dichiara il consigliere comunale algherese del Gruppo misto Giovanni Monti, operatore balneare e per questo sempre attento alle condizioni in cui versa il litorale. Tanto da pubblicare una carrellata di foto molto eloquenti.



Pronta la ricetta. «Dal prossimo anno si cambia musica», annuncia Monti, che anticipa quello che avverrà il prossimo Ferragosto: «ingressi in spiaggia e pineta vietati con bottiglie. La festa è finita». Commenti ALGHERO - Il "day after" sulla spiaggia di Maria Pia, ad Alghero, è il delirio. C'è proprio di tutto, figurarsi le condizioni della pineta adiacente: un immondezzaio. Centinaia, forse migliaia di ragazzini incuranti del decoro e delle più semplici regole del vivere civile.«Una situazione ingestibile», dichiara il consigliere comunale algherese del Gruppo misto Giovanni Monti, operatore balneare e per questo sempre attento alle condizioni in cui versa il litorale. Tanto da pubblicare una carrellata di foto molto eloquenti.Pronta la ricetta. «Dal prossimo anno si cambia musica», annuncia Monti, che anticipa quello che avverrà il prossimo Ferragosto: «ingressi in spiaggia e pineta vietati con bottiglie. La festa è finita».