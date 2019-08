Condividi | Red 13:17 Proseguono gli interventi di ripristino del decoro delle spiagge cittadine e dei tratti di litorale frequentati in particolare da residenti ad Alghero. Nei giorni scorsi, sono stati eseguiti i lavori di pulizia e di riqualificazione della strada di accesso alla spiaggia di Porto Conte, in zona Maristella Interventi a Porto Conte: ripristinato l´ingresso a mare



ALGHERO - Proseguono gli interventi di ripristino del decoro delle spiagge cittadine e dei tratti di litorale frequentati in particolare da residenti ad Alghero. Nei giorni scorsi, sono stati eseguiti i lavori di pulizia e di riqualificazione della strada di accesso alla spiaggia di Porto Conte, in zona Maristella.



Il risultato consente ora ai fruitori di quel tratto di costa di accedervi senza difficoltà. L’intervento è stato eseguito dall’Assessorato comunale ai Lavori pubblici e manutenzioni.



L’assessore comunale Antonello Peru ha coordinato i lavori in accordo con il Comitato di borgata di Maristella- Comitato che ha sostenuto con l’Amministrazione l’esigenza di ripristinare l’accesso a mare. Commenti ALGHERO - Proseguono gli interventi di ripristino del decoro delle spiagge cittadine e dei tratti di litorale frequentati in particolare da residenti ad Alghero. Nei giorni scorsi, sono stati eseguiti i lavori di pulizia e di riqualificazione della strada di accesso alla spiaggia di Porto Conte, in zona Maristella.Il risultato consente ora ai fruitori di quel tratto di costa di accedervi senza difficoltà. L’intervento è stato eseguito dall’Assessorato comunale ai Lavori pubblici e manutenzioni.L’assessore comunale Antonello Peru ha coordinato i lavori in accordo con il Comitato di borgata di Maristella- Comitato che ha sostenuto con l’Amministrazione l’esigenza di ripristinare l’accesso a mare.