4 Corsie: nessun Consiglio aperto

ALGHERO - La crisi di governo innescata in Parlamento dalla Lega di Matteo Salvini complicherà ulteriormente il già infinito completamento dell'iter per la realizzazione dell'ultimo lotto della Sassari-Alghero a 4 corsie. Tanto che le Opposizioni avevano chiesto al presidente Salvatore un'apposita seduta dove coinvolgere le altre istituzioni e organizzazioni datoriali e sindacali del territorio [ LEGGI ].Il rischio è serissimo - esortavano i gruppi consiliari "Per Alghero", Partito democratico, Sinistra in Comune e Futuro in Comune chiedendo la convocazione di un'adunanza aperta - la conferenza di servizi ancora da indire, il successivo passaggio al, la progettazione esecutiva dell'richiedono tempi che non permettono la messa in sicurezza dei fondi per il 2020, posto che è ormai impossibile bandire la gara d'appalto entro la fine dell'anno. La Maggioranza però tenta di gettare acqua sul fuoco e concede all'argomento una semplice seduta ordinaria.Lo aveva annunciato lo stesso sindaco in occasione della seduta del 12 agosto e così è stato. L'appuntamento è per il 4 settembre (alle ore 17): unico punto all'ordine del giorno la mozione presentata dalla consigliera Esposito e più sul completamento della SS291 tra Sassari-Alghero nel lotto 1. A giudicare dall'importanza del tema e la sua capacità di far surriscaldare gli animi, c'è da aspettarsi una seduta scoppiettante. «Il sindaco Conoci e la sua Maggioranza escano dalle posizioni di retroguardia» era stata l'accusa non troppo velata lanciata in aula, «non staremo certamente fermi a veder svanire le risorse, 125milioni di euro, faticosamente conquistate con i Governi centrale e regionale a guida Centrosinistra».