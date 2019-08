video Condividi | A.S. 7:56 Piove, il mare diventa marrone



Le immagini dai Bastioni su Piazza Sulis ad Alghero sono impietose. Eppure si tratta di un fenomeno già accaduto in passato, quando dal canalone di scolo delle acque bianche venivano veicolate anche grandi quantità di residui fognari. Giovedì sera, la terra dilavata dalla pioggia, mista a grandi chiazze biancastre, ha inscurito l'intero golfetto dai tipici colori cristallini. Odori nauseabondi si sono sprigionati nell'intero quartiere del Centro storico, assiepato di turisti con gli ombrelli in pugno. Le immagini su Alguer.it.