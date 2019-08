video Condividi | Cor 11:35 Per raggiungere Sassari in treno ci sarà da attendere il mese di novembre. In occasione del sopralluogo dell´assessore regionale ai Trasporti l´annuncio della riapertura della tratta da Olmedo ad Alghero in coincidenza dell´avvio dell´anno scolastico, il 15 settembre. Le immagini del sopralluogo Da Olmedo ad Alghero col treno

«Per Sassari c´è da aspettare»



ALGHERO - Per gli studenti pendolari che ogni mattina da Olmedo dovranno raggiungere la città di Alghero arriva una buona notizia. Dal prossimo 15 settembre dovrebbe riaprire la tratta ferroviaria. E' quanto annunciato dall'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, in occasione del sopralluogo effettuato questa mattina.



Presenti Mario Conoci e Toni Faedda, i sindaci di Alghero e Olmedo con i loro collaboratori, oltre al direttore generale dell'Arst Poledrini. Con Giorgio Todde anche il presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais, che ha voluto con forza la presenza del delegato leghista ai trasporti sul territorio affinchè constatasse con i suoi occhi l'andamento dei lavori.



«I lavori procedono in maniera spedita nonostante il periodo estivo» ha detto l'assessore. Per gli algheresi interessati a raggiungere il capoluogo Sassarese però, ci sarà invece da spettare almeno fino al mese di novembre. «L'azienda sta lavorando bene» precisa Todde, «si spera di arrivare all'apertura della tratta completa in tempi rapidi, entro l'inizio del mese di novemebre».



