Treno, plauso da Conoci e Faedda

video 11:35 Da Olmedo ad Alghero col treno. «Per Sassari c´è da aspettare» Per raggiungere Sassari in treno ci sarà da attendere il mese di novembre. In occasione del sopralluogo dell´assessore regionale ai Trasporti l´annuncio della riapertura della tratta da Olmedo ad Alghero in coincidenza dell´avvio dell´anno scolastico, il 15 settembre. Le immagini del sopralluogo