Condividi | Cor 11:15 «Maggiore presenza sul territorio, vicinanza agli enti e rapporto sempre più diretto con i cittadini e le imprese». Il presidente del Consiglio regionale di Alghero due volte alla settimana sceglie l´ufficio di Sassari per portare avanti le attività della Regione Sardegna Pais, filo diretto con Alghero e Sassari



ALGHERO - Michele Pais riapre l´ufficio di Sassari. Non che fosse mai stato chiuso, sia chiaro. Ma certamente la decisione di abitarlo per due giorni alla settimana in pianta stabile, portandoci avanti le attività della massima carica istituzionale del Consiglio regionale corrisponde ad una bella lucidata alle scrivanie. «Maggiore presenza sul territorio, vicinanza agli enti e rapporto sempre più diretto con i cittadini e le imprese».



Queste le principali motivazioni con le quali il presidente di Alghero intende portare avanti l'impegno assunto con le istituzioni. E questa è una delle prime novità inaugurate col nuovo corso: per due giorni alla settimana porte aperte presso l'ufficio di Sassari alla presenza del Presidente algherese, che proprio dal nord dell'Isola porterà avanti le attività di programmazione dei lavori consiliari. «La Sardegna non può attendere» ripete. Ed è proprio questa la filosofia con cui Michele Pais dice di aver accettato il delicato incarico di vertice in via Roma.



«Con la presenza costante a Sassari e nel territorio del nordovest della Sardegna, insieme con i colleghi consiglieri regionali, si potranno accorciare le distanze con i vertici delle istituzioni isolane ed intercettare le esigenze di un'area vasta e complessa, così da poter rappresentare al meglio le istanze portandole all'attenzione del Consiglio Regionale ma anche della Giunta e del Presidente Solinas che con presenza ed azioni concrete stanno dimostrando l'attenzione che il territorio merita. La sanità, con l'ospedale in testa, e il rilancio dell'aeroporto di Alghero, ne sono l'esempio» conclude il Pais.



Nella foto: il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais nell'ufficio di Sassari Commenti ALGHERO - Michele Paisl´ufficio di Sassari. Non che fosse mai stato chiuso, sia chiaro. Ma certamente la decisione di abitarlo per due giorni alla settimana in pianta stabile, portandoci avanti le attività della massima carica istituzionale del Consiglio regionale corrisponde ad una bella lucidata alle scrivanie. «Maggiore presenza sul territorio, vicinanza agli enti e rapporto sempre più diretto con i cittadini e le imprese».Queste le principali motivazioni con le quali il presidente di Alghero intende portare avanti l'impegno assunto con le istituzioni. E questa è una delle prime novità inaugurate col nuovo corso: per due giorni alla settimana porte aperte presso l'ufficio di Sassari alla presenza del Presidente algherese, che proprio dal nord dell'Isola porterà avanti le attività di programmazione dei lavori consiliari. «La Sardegna non può attendere» ripete. Ed è proprio questa la filosofia con cui Michele Pais dice di aver accettato il delicato incarico di vertice in via Roma.«Con la presenza costante a Sassari e nel territorio del nordovest della Sardegna, insieme con i colleghi consiglieri regionali, si potranno accorciare le distanze con i vertici delle istituzioni isolane ed intercettare le esigenze di un'area vasta e complessa, così da poter rappresentare al meglio le istanze portandole all'attenzione del Consiglio Regionale ma anche della Giunta e del Presidente Solinas che con presenza ed azioni concrete stanno dimostrando l'attenzione che il territorio merita. La sanità, con l'ospedale in testa, e il rilancio dell'aeroporto di Alghero, ne sono l'esempio» conclude il Pais.Nella foto: il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais nell'ufficio di Sassari