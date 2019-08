Condividi | Red 19:08 Passaggio risolutivo del progetto di riqualificazione delle passerelle ciclopedonali, verso il via libera all’appalto dei lavori. Arrivato nei giorni scorsi il nullaosta da parte della Soprintendenza, il progetto approderà in Giunta per l’approvazione dell’elaborato definitivo-esecutivo Passerelle su ponte Fertilia: lavori entro l´anno



ALGHERO - Passaggio risolutivo del progetto di riqualificazione delle passerelle ciclopedonali sul ponte di Fertilia, verso il via libera all’appalto dei lavori. Arrivato nei giorni scorsi il nullaosta da parte della Soprintendenza, il progetto approderà a breve in Giunta comunale per l’approvazione dell’elaborato definitivo-esecutivo.



Circa 500mila euro disponibili per un progetto che dovrà riaprire al transito sulle passerelle laterali al ponte, sulle quali tornerà ad essere praticabile la pista ciclabile ed il passaggio pedonale. L’assessore comunale alle Opere pubbliche Antonello Peru ha fissato per lunedì 2 settembre il passaggio tecnico con i professionisti incaricati per la verifica e validazione del progetto, in attesa dell’approvazione da parte del Utp.



«Confidiamo di affidare i lavori entro la fine dell’anno – spiega Peru – e di realizzare che avrà caratteristiche funzionali e strutturali che garantiscono livelli di sicurezza e durata nel tempo”. Sei mesi circa la durata dei lavori. Al posto delle strutture portanti in legno, deteriorate e testimoni dello stato di incuria dell’opera realizzata oltre vent’anni fa, verranno messe in opera strutture portanti completamente in acciaio ed elementi di pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo.



