«Ospedale, rassicurati da Solinas»

«E' arrivato il momento di intervenire, e siamo fiduciosi che il Presidente Solinas si farà parte diligente per potenziare e migliorare l'offerta di servizi sanitari per il territorio» chiude Marco Tedde. Agli algheresi non resta che attendere, e sperare. Commenti ALGHERO - Se Mario Bruno chiede «atti concreti al posto degli annunci», Marco Tedde () si dice «soddisfatto per le rassicurazioni del presidente Christian Solinas ». L'ex sindaco di Forza Italia si dice «certo della sensibilità del Presidente Solinas verso le esigenze della sanità della Provincia di Sassari in generale e di Alghero in particolare».Secondo l'esponente azzurro nel periodo transitorio occorre comunque attuare il 1° livello per Alghero-Ozieri, previsto dalla riforma dell’ottobre del 2017, che non ha visto la luce entro il 31 dicembre 2018 per negligenze della precedente Giunta. Riforma che impegnava l'Amministrazione regionale al mantenimento delle discipline e servizi già esistenti, con l'impegno ad avviare dal 2018 un programma di potenziamento dei servizi di pronto soccorso-osservazione breve intensiva, l'attivazione della funzione di semintensiva generale, delle discipline di oncologia e lungodegenza, della radiologia interventistica extravascolare e l'istituzione della rianimazione».«E' arrivato il momento di intervenire, e siamo fiduciosi che il Presidente Solinas si farà parte diligente per potenziare e migliorare l'offerta di servizi sanitari per il territorio» chiude Marco Tedde. Agli algheresi non resta che attendere, e sperare.