Bitti: arrestato piromane



BITTI – I Carabinieri della Stazione di Bitti, in esecuzione ad ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro, hanno arrestato un 30enne, già noto alle Forze dell'ordine, per aver causato, nel 2011, un grave incendio boschivo di diversi ettari, nel territorio bittese. I militari, dopo l'incendio, avevano fatto scattare le indagini, che avevano portato, qualche mese dopo, al deferimento all’Autorità giudiziaria dell’uomo, avendo raccolto gravi e consistenti indizi di colpevolezza.



