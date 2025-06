Cor 12:40 73enne sbarca ad Alghero imbottita di coca Gli esami hanno rivelato la presenza di 64 ovuli contenenti cocaina all’interno dell’addome, per un peso lordo complessivo di 1.150 grammi. La donna era imbarcata su un volo Ryanair proveniente da Barcellona



ALGHERO - Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato, durante un’operazione congiunta tra il Commissariato di Polizia di Alghero e l’Ufficio di Frontiera aeroportuale ha tratto in arresto una cittadina spagnola di 73 anni appena giunta da Barcellona con un volo Ryanair. La donna, apparsa visibilmente confusa e reticente durante un ordinario controllo di polizia, è stata sottoposta ad un controllo dei bagagli e degli effetti personali con successiva perquisizione dando inizialmente esito negativo.



Anche in seguito ad alcune affermazioni rivelatesi non veritiere, gli agenti su previa autorizzazione del pubblico ministero di turno, presso la Procura della Repubblica di Sassari, hanno proceduto a più accurati controlli presso l'Ospedale Civile di Alghero dove la donna ed un altro sospettato sono stati condotti al fine di sottoporli ad accertamenti radiografici. Gli esami hanno rivelato la presenza di 64 ovuli contenenti cocaina all’interno dell’addome, per un peso lordo complessivo di 1.150 grammi.



A seguito dell’espulsione naturale degli ovuli e delle analisi della sostanza, effettuate dalla Polizia Scientifica, la donna è stata arrestata e trasferita nella Casa Circondariale di Sassari, a seguito della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. L’operazione conferma l’attenzione e la prontezza operativa delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini.



Foto d'archivio