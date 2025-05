Cor 8:01 Spaccio in centro ad Alghero: arresto Eroina, marijuana e metadone: provvidenziale l´intervento dei carabinieri di Alghero. L´uomo si trova adesso agli arresti domiciliari



ALGHERO - Nel corso della mattinata di domenica, in Alghero, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso del normale pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza della collettività, i Carabinieri, transitando per le strade cittadine già affollate di turisti, hanno notato un uomo stranamente irrequieto.



I militari hanno quindi deciso di avvicinarsi per un controllo ma l’uomo, alla vista dell’Autoradio, ha tentato di disfarsi di un sacchetto con all’interno 10 involucri di cellophane termosaldati e contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina. L’uomo è stato così sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di alcune dosi di marjuana e della somma complessiva di 260 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.



La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione in uso all’uomo e l’attività ha consentito di rinvenire ulteriori 2 grammi di eroina, 54 grammi di marjuana, 110 milligrammi di metadone, vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 2 bilancini elettronici e la somma in contanti di 1800 euro. Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale sono stati sequestrati mentre l’uomo, al termine delle attività di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.