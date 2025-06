S.A. 20:22 Perseguita un ragazzo: arrestata a Sorso Nei mesi scorsi la ragazza aveva più volte inviato messaggi intimidatori ad un ragazzo, presentandosi più volte fuori dalla sua abitazione, la Procura della Repubblica di Sassari aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa: ieri notte la violato il divieto e i carabinieri l´hanno arrestata



SORSO - A Sorso i carabinieri hanno arrestato una donna poiché gravemente indiziata dei reati di

violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e atti persecutori. Nei mesi scorsi, la ragazza aveva più volte inviato messaggi intimidatori ad un ragazzo, presentandosi più volte fuori dalla sua abitazione, la Procura della Repubblica di Sassari aveva disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Durante la scorsa notte, nonostante il divieto, la ragazza ha per l’ennesima volta violato il provvedimento e il ragazzo ha subito allertato il Numero di Emergenza 112 chiedendo l’intervento dei Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno tratto in arresto la donna trovata all’esterno della casa, nascosta tra le autovetture in sosta. Al fine di acclarare le ulteriori condotte poste in essere, i militari hanno anche sottoposto a sequestro il cellulare della donna che, dopo essere stata bloccata, è stata condotta in caserma e, al termine delle formalità di rito, è stata ristretta presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.