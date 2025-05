S.A. 8:24 350 dosi di coca: due arresti ad Alghero Nel complesso sono state documentate circa 350 cessioni in poco più di quattro mesi, accertando altresì che nel solo periodo delle indagini gli arrestati avevano detenuto circa 1 kg di cocaina ceduta in dosi agli acquirenti



ALGHERO - Nel corso del pomeriggio di lunedì i Carabinieri della Compagnia di Alghero, a conclusione di un’articolata attività di indagine finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari arrestando due uomini poiché ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In particolare le misure cautelari sono state emesse dall’Ufficio GIP presso il Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell’Arma tra novembre 2024 e aprile 2025. Grazie agli accertamenti condotti i militari hanno appurato che i due indagati, in concorso tra loro e con ruoli ben delineati, avevano allestito nel Comune di Alghero un’efficiente attività di vendita al dettaglio di cocaina contraddistinta da rapidissimi scambi droga- denaro, alcuni dei quali sistematici e consolidati nel tempo per luogo e orario della cessione, mentre altri erano preceduti da veloci e criptici accordi tra le parti.



L’attività trae origine da un controllo occasionale eseguito dai Carabinieri nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati in genere. Nella circostanza i militari sono intervenuti nelle vicinanze di un plesso scolastico bloccando uno degli odierni arrestati mentre era intento a cedere circa 2 grammi di cocaina, trovandolo anche in possesso della somma di 300 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Nel complesso sono state documentate circa 350 cessioni in poco più di quattro mesi, accertando altresì che nel solo periodo delle indagini gli arrestati avevano detenuto circa 1 kg di cocaina ceduta in dosi agli acquirenti. Inoltre lo scorso gennaio i Carabinieri hanno individuato e perquisito la base logistica degli indagati rinvenendo circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in buona parte nella cappa della cucina, alcuni bilancini elettronici di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine delle attività di rito, uno dei soggetti è stato associato alla Casa Circondariale di Sassari Bancali, mentre l’altro è stato sottoposto agli arresti domiciliari.