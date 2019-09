Condividi | S.O. 12:19 La segreteria regionale di Fit-Cisl ha infatti annunciato per la giornata di sabato 7 settembre uno sciopero di 4 ore di tutto il personale. Il personale viaggiante sui pullman si fermerà dalle 18.29 sino alle 22.29, quello sui treni dalle 17.30 alle 21.30 Arst: pullman fermi, è sciopero



SASSARI - Forti disagi all'orizzonte per gli utenti dell'Arst, l'azienda sarda di trasporto pubblico che collega grandi e piccoli centro dell'isola. La segreteria regionale di Fit-Cisl ha infatti annunciato per la giornata di sabato 7 settembre uno sciopero di 4 ore di tutto il personale.



Al centro della contesa la trasformazione dei contratti part-time, il riconoscimento economico a compensazione delle spese per il rinnovo della Carta di qualificazione del conducente e l'adeguamento del parco mezzi. Gli autisti - spiega il sindacato - sono costretti ad utilizzare veicoli obsoleti, spesso senza aria condizionata, con evidenti conseguenze sull'incidenza delle malattie professionali.



Il personale viaggiante sui pullman si fermerà dalle 18.29 sino alle 22.29, quello sui treni dalle 17.30 alle 21.30, la metropolitana di superficie dalle 19 alle 23, infine gli impianti fissi e gli uffici le ultime 4 ore del turno. Si tratta di una prima azione di sciopero, dopo il fallimento della mediazione in Prefettura, a cui ne seguirà un altro, questa volta di 24 ore, se la vertenza nel frattempo non si dovesse sbloccare.