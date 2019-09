Condividi | Red 11:14 Il progetto prevede un importo di circa 150mila euro e riguarda la sistemazione dell’area adiacente alla piazza, in Via Pietro Salis direzione mattatoio; il completamento di alcuni elementi della recinzione, prospicienti la piazza, dell’ex convento dei frati cappuccini e la realizzazione della rete di acque bianche che collegherà Via Pietro Salis con la condotta già presente nella zona di Viale Italia Ploaghe: riqualificazione per la piazza del convento



PLOAGHE - Inizieranno a breve i lavori di completamento della piazza dell'ex Convento dei Cappuccini e del percorso dei candelieri, a Ploaghe. Il progetto prevede un importo di circa 150mila euro e riguarda la sistemazione dell’area adiacente alla piazza, in Via Pietro Salis direzione mattatoio; il completamento di alcuni elementi della recinzione, prospicienti la piazza, dell’ex convento dei frati cappuccini e la realizzazione della rete di acque bianche che collegherà Via Pietro Salis con la condotta già presente nella zona di Viale Italia.



Il progetto va ad integrarsi a quanto già realizzato negli ultimi due anni con la posa in opera della pavimentazione in basalto della piazza del convento, della Via Convento e di un tratto del Corso Spano, fino al ricongiungimento con il vecchio lastricato. Opere che hanno fatto da cornice al restauro dell’ex Convento, che ha visto la sistemazione degli spazi verdi, la realizzazione di un piccolo spazio attrezzato per le conferenze, il restauro ed il risanamento conservativo dell’edificio nel suo insieme e la realizzazione dell’ascensore per abbattere le barriere architettoniche.



