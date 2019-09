Condividi | A.B. 10:16 L´11esima edizione della gara di pesca a bolentino, organizzata ad Alghero dall’Asd CalicMare e patrocinata dall’Aics provinciale, ha visto la vittoria della coppia Velli-Boglioli(CalicMare). Secondo posto per Morittu e Nieddu (Asd Nord-est) ed al terzo Dettori e Dettori (CalicMare) Trofeo CalicMare: vincono Velli e Boglioli



ALGHERO - Domenica,le acque del golfo di Alghero hanno ospitato l’11esima edizione del “Trofeo CalicMare”. La gara di pesca a bolentino, organizzata dall’Asd CalicMare e patrocinata dall’Aics provinciale, ha visto la vittoria della coppia Velli-Boglioli(CalicMare). Secondo posto per Morittu e Nieddu (Asd Nord-est) ed al terzo Dettori e Dettori (CalicMare).



