Domani mattina, nel Centro civico di Piazza Othoca, a Santa Giusta, si terrà l'incontro informativo organizzato dall'Assessorato regionale dell'Industria, destinato ai Comuni della Sardegna Bando Suape: incontro a Santa Giusta



ORISTANO – Domani, mercoledì 11 settembre, alle 10.30, nel Centro civico di Piazza Othoca, a Santa Giusta, si terrà l'incontro informativo organizzato dall'Assessorato regionale dell'Industria, destinato ai Comuni della Sardegna. L'iniziativa ha l'obiettivo di istruire e supportare le Amministrazioni comunali per la partecipazione al bando pubblico destinato all'interoperabilità del portale Suape, che, con i sistemi gestionali utilizzati dai Comuni, diventa un'importante azione di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per i cittadini e gli operatori. Il bando mette in campo 600mila euro per i Comuni in forma singola o associata, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per lunedì 30 settembre.