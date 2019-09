Condividi | Red 21:28 Oggi, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto il generale Moses Ali, vicepremier dell’Uganda. Il generale è in Sardegna con l’obiettivo di creare sinergie tra l’Isola ed il Paese africano Pais riceve il vicepremier ugandese



CAGLIARI – Oggi (giovedì), il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto il generale Moses Ali, vicepremier dell’Uganda. Il generale è in Sardegna con l’obiettivo di creare sinergie tra l’Isola ed il Paese africano.



L’incontro in Presidenza è stato molto cordiale. Tra gli argomenti trattati: la cooperazione internazionale, l’ambiente ed i progetti di riforestazione. Il generale ha ricordato i profondi legami che ci sono tra la Sardegna e l’Uganda.



Dal 2018, i due Paesi hanno stretto un gemellaggio che è stato il primo passo verso una collaborazione sempre più proficua. Pais ha sottolineato le enormi possibilità di sviluppo che si possono creare elaborando dei progetti di cooperazione soprattutto in materia di ricerca scientifica ed ambientale.



