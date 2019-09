Condividi | Red 15:53 Il Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio civile universale ha pubblicato il bando per la selezione di volontari tra i diciotto ed i ventotto anni d´età da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia ed all’estero Servizio civile: bando a Ploaghe



PLOAGHE - Il Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio civile universale ha pubblicato il bando per la selezione di volontari tra i diciotto ed i ventotto anni d'età da impiegare in progetti di servizio civile universale in Italia ed all’estero. Fino a giovedì 10 ottobre, è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2019 ed il 2020 su tutto il territorio nazionale ed all’estero. Nel Comune di Ploaghe sono disponibili quattro posti per il progetto “GenerAzioni: attività creative per l’inclusione dei piccoli e dei diversamente giovani”.



Per cinque giorni a settimana, i ragazzi saranno impegnati nelle attività di servizio civile con l’obiettivo di promuovere attività di socializzazione dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità, di incoraggiare la comunicazione ed il confronto tra persone appartenenti a fasce di età e gruppi diversi, anche dal punto di vista culturale, di contribuire al dialogo ed al confronto tra cittadini nelle più svariate attività. Grazie a questo progetto, i volontari saranno in grado di creare una concreta possibilità di comunicazione tra generazioni, attraverso l’interazione con gli anziani, costruendo relazioni nuove tra persone diverse, ma sulla base di valori condivisi e del mutuo aiuto. Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone.



Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol, occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema: i cittadini italiani residenti in Italia o all'estero ed i cittadini di Paesi extra Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con il Sistema pubblico di identità digitale. Sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono disponibili tutte le informazioni su cosa è Spid, quali servizi offre e come si richiede. «Siamo soddisfatti - sottolinea il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu - per avere ottenuto, ancora una volta, il finanziamento per attivare il servizio civile attraverso il quale i giovani potranno fare un'esperienza proficua e attiva al servizio della comunità attivando un importante percorso di crescita personale». Sui siti web del Dipartimento, è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on-line con la piattaforma Dol.