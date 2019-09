Condividi | Cor 18:02 Ripartirà all’alba di giovedì 19 settembre 2019, alle ore 6.55, il primo treno da Alghero verso Olmedo. È attesa per fine ottobre la riapertura dell’intera linea fino alla città di Sassari Riparte da giovedì il treno Alghero-Olmedo



ALGHERO - Ripartirà all’alba di giovedì 19 settembre 2019, alle ore 6.55, il primo treno da Alghero verso Olmedo. A renderlo noto è Arst che dal lunedì al venerdì garantirà 30 corse ferroviarie giornaliere, delle quali l’ultima, partirà da Olmedo per Alghero alle ore 21.29, con arrivo ad Alghero alle ore 21.40.



Le corse del sabato saranno 28, delle quali, la prima, da Alghero per Olmedo alle 6.55 e l’ultima da Olmedo per Alghero, alle ore 20.19. Rimarranno invariate le corse automobilistiche sostitutive del treno (ad esempio nella tratta Sassari-Olmedo-Alghero e viceversa), attualmente in vigore, messe a disposizione da Arts, per venire incontro ai viaggiatori.



