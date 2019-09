Condividi | Cor 9:20 La nuova Amministrazione di Alghero si scontra con la dura realtà. Nel vecchio Centro residenziale anziani di Viale della Resistenza non saranno trasferiti, nel breve periodo, nemmeno gli uffici dei servizi sociali. Parapiglia tra consiglieri con l'assessore Antonello Peru Nel Cra né anziani né uffici

Si cercano locali da affittare



ALGHERO - Manca l'ufficialità ma la "realtà" inizia finalmente a riprendere il sopravvento sulle sensazionalistiche dichiarazioni da campagna elettorale e gli annunci ad effetto dei mesi scorsi. Tanto che - con ogni probabilità - il vecchio Centro residenziale anziani di Viale della Resistenza, in disastrose condizioni anche a causa della mancata guardianìa dell'ultimo anno, non ospiterà - nel breve periodo - nemmeno gli uffici dei servizi sociali come invece riferito a più riprese da diversi autorevoli esponenti dell'Amministrazione. L'ultima parola arriverà tra qualche settimana, nell'attesa che alle riunioni ed incontri tra consiglieri, tecnici ed amministrazione si inizino anche a vedere, discutere ed approvare atti.



Dopo il brusco stop ad ogni ipotesi di spostamento degli anziani dalla struttura di Fertilia che attualmente li ospita (non esistono al momento soluzioni percorribili migliori), almeno il trasferimento del personale - a parole - sembrava cosa fatta (ci sono infatti 200mila euro allocati per la messa in sicurezza), ma dopo un supplemento di valutazione, tutti gli indicatori, sconsigliano qualsiasi tipo di occupazione. Difficile, se non impossibile, far convivere il settore in un cantiere. Così il Demanio avvia un'indagine per reperire sul mercato locali privati idonei e finisce, a distanza di oltre un anno dalla caduta di parte delle coperture del Cra, il periodo delle irrealizzabili promesse. Si fa largo così l'ipotesi che gli uffici trasferiti d'urgenza al Quarter possano trovare una più idonea collocazione, ma pur sempre provvisoria, così da garantire maggiore privacy per gli utenti.



Di questo, ed altri problemi legati agli anziani, si è discusso venerdì mattina in via Columbano in occasione della seconda riunione congiunta delle Commissioni III e IV dopo il tour tra le macerie effettuato qualche settimana fa



Sarà invece il consiglio comunale a decidere se dirottare i fondi reperiti dall'ex Amministrazione nell'ambito dei progetti territoriali sulla ristrutturazione del vecchio edificio, anziché realizzare un moderno Centro a Fertilia come votato nello scorso anno dal Consiglio comunale algherese (circa 8 i milioni a disposizione). Proprio durante la discussione sulla necessità o meno di affidarsi a supplementi di perizie al fine di addivenire ad una più accurata decisione, è scoppiato il parapiglia in aula. Tra i più accesi l'assessore Antonello Peru decisamente irritato dall'intervento della consigliera Ornella Piras, tanto da scagliarcisi contro, prima di essere ripreso e portato a più miti comportamenti dai colleghi presenti e dai presidenti.

Nella foto: le immagini del 2018 del trasferimento degli anziani dal Cra di Viale della Resistenza



