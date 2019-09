Condividi | A.S. 11:13 Pulizia al porto di Alghero: Comune, Circomare, Consorzio del Porto e concessionari al lavoro per la rimozione dei rifiuti giovedì 26 settembre. La gran quantità di rifiuti presente sul molo potrebbe riversarsi in mare con l´arrivo delle imminenti mareggiate autunnali Molo imbottito di rifiuti: pulizia ad Alghero



ALGHERO - Nell'area portuale di Alghero si interviene per la pulizia generale del molo di sottoflutto. Diverse le segnalazioni al riguardo pervenute agli uffici comunali del settore Ambiente, circa l'incredibile quantità di lattine di birra e bottiglie di vetro e plastica abbandonati nella testata del Molo di Sottoflutto, si calcolano decine di migliaia.



L’Amministrazione Comunale - Assessorato Ambiente, il Circomare Alghero, il Consorzio del Porto e tutti i concessionari dell'Area Portuale hanno deciso di intervenire per la rimozione e pulizia del sito che rimane escluso, ad oggi, da ogni tipo di servizio d'appalto per la pulizia. La gran quantità di rifiuti presente sul molo potrebbe riversarsi in mare con l'arrivo delle imminenti mareggiate autunnali, con grave danno all'ambiente.



