E´ Roberto Melis il Re di Alghero

L´atleta della Cagliari Marathon vince la mezza maratona della città di Alghero. All´arrivo in Piazza Sulis l´abbraccio del pubblico. «Sono partito forte poi ho aumentato sul finale. Un ottimo risultato in previsione della maratona che faro ad ottobre ad Amsterdam» le sue parole al microfono di Alguer.it. Commenti L´atleta della Cagliari Marathon vince la mezza maratona della città di Alghero. All´arrivo in Piazza Sulis l´abbraccio del pubblico. «Sono partito forte poi ho aumentato sul finale. Un ottimo risultato in previsione della maratona che faro ad ottobre ad Amsterdam» le sue parole al microfono di • Guarda e condividi il video su Alguer.tv