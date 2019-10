Condividi | Red 23:06 Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stato pubblicato il bando Lavoras per l´assunzione a tempo determinato (otto mesi) e parziale (venti ore settimanali) di venticinque nuove figure Cantieri Lavoras: 25 nuovi posti a Sassari



SASSARI – Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stato pubblicato il bando Lavoras per l'assunzione a tempo determinato (otto mesi) e parziale (venti ore settimanali) di venticinque nuove figure. Si tratta di due operai specializzati (potatore), quattordici operai generici, due impiegati (istruttore direttivo tecnico capo squadra), due operai qualificati (autista con patente B addetto all’utilizzo gru su autocarro), un operaio qualificato (operatore di macchine movimento terra), un operaio specializzato (autista patente C con Cqc addetto all’utilizzo gru su autocarro) e tre impiegati (collaboratore tecnico informatico). Le domande possono essere presentate al centro per l'impiego di Sassari, secondo le modalità indicate nell'avviso, da oggi (giovedì) a mercoledì 16 ottobre. Commenti SASSARI – Sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari è stato pubblicato il bando Lavoras per l'assunzione a tempo determinato (otto mesi) e parziale (venti ore settimanali) di venticinque nuove figure. Si tratta di due operai specializzati (potatore), quattordici operai generici, due impiegati (istruttore direttivo tecnico capo squadra), due operai qualificati (autista con patente B addetto all’utilizzo gru su autocarro), un operaio qualificato (operatore di macchine movimento terra), un operaio specializzato (autista patente C con Cqc addetto all’utilizzo gru su autocarro) e tre impiegati (collaboratore tecnico informatico). Le domande possono essere presentate al centro per l'impiego di Sassari, secondo le modalità indicate nell'avviso, da oggi (giovedì) a mercoledì 16 ottobre.