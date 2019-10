Condividi | Red 14:29 Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria degli interventi, il cui elenco definitivo era stato trasmesso dalla Regione autonoma della Sardegna, che sono stati sottoposti alle procedure di accertamento documentale ed appaltistico ed al parere di ammissibilità dell’Autorità di bacino distrettuale Rischio idrogeologico: 90mln per l´Isola



CAGLIARI - Via libera ad oltre 90milioni di euro previsti dal “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” per il finanziamento di interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria degli interventi, il cui elenco definitivo era stato trasmesso dalla Regione autonoma della Sardegna, che sono stati sottoposti alle procedure di accertamento documentale ed appaltistico ed al parere di ammissibilità dell’Autorità di bacino distrettuale.



Tra le opere finanziate, anche il miglioramento della funzionalità idraulica del ponte di Oloè (4.117.800euro), il completamento e la sistemazione idraulica del fiume Cedrino ed il ponte di accesso a Galtellì (11,5milioni), i lavori per il superamento delle problematiche idrauliche nei canali coperti a Nuoro (6,05milioni), a Bultei (Rio Ispedrunele, 3,67milioni), a Solarussa (Rio Bia Traversa, 8,1milioni) ed a Tula (Rio Tula, 4,15milioni).



Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia Commenti CAGLIARI - Via libera ad oltre 90milioni di euro previsti dal “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna” per il finanziamento di interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria degli interventi, il cui elenco definitivo era stato trasmesso dalla Regione autonoma della Sardegna, che sono stati sottoposti alle procedure di accertamento documentale ed appaltistico ed al parere di ammissibilità dell’Autorità di bacino distrettuale.Tra le opere finanziate, anche il miglioramento della funzionalità idraulica del ponte di Oloè (4.117.800euro), il completamento e la sistemazione idraulica del fiume Cedrino ed il ponte di accesso a Galtellì (11,5milioni), i lavori per il superamento delle problematiche idrauliche nei canali coperti a Nuoro (6,05milioni), a Bultei (Rio Ispedrunele, 3,67milioni), a Solarussa (Rio Bia Traversa, 8,1milioni) ed a Tula (Rio Tula, 4,15milioni).Nella foto: l'assessore regionale Roberto Frongia