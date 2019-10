video Condividi | S.O. 9:35 Nel Forte di Alghero non si pulisce



Valgono le immagini più di mille parole. «Quando si assiste a tanto degrado si ha la chiara sensazione che ci si voglia far male da soli» dice dalla finestra una residente. Ecco le disarmanti condizioni in cui si ritrova lo storico Forte della Maddalena, tra i portali che conducono sul porto turistico della città di Alghero. Una vergogna sotto gli occhi dei numerosi turisti che ancora oggi passeggiano in città grazie ai collegamenti internazionali operativi. Sarebbe il caso che chi di competenza intervenisse con tempestiva celerità a ripulire. Le immagini non fanno certamente bene all'economia turistica di Alghero. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv